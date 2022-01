Ab dem 10. Januar

Freie Fahrt zur Corona-Impfung für Eltern und Kinder

07.01.2022, 13:57 Uhr | t-online, EP

Eine Mutter und ein Kind sitzen in einem Bus (Symbolbild): Ab dem 10. Januar reicht eine Bestätigung des Impftermins als Ticket zum Impfzentrum. (Quelle: Westend61/imago images)

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Bremer Senat will Eltern entlasten, die ihre Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen. Auf dem Weg zum Impfzentrum müssen sich kein ÖPNV-Ticket kaufen – auch ein Gewinn für Verkehr und Klima.

Für Fahrten zum Kinderimpfzentrum in der Sögestraße müssen Kinder zwischen fünf und elf Jahren und ihre Eltern keine Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr kaufen. Der Senat teilte diesen Beschluss der Senatsressorts für Mobilität sowie für Gesundheit am Freitag mit.

Ab dem 10. Januar gilt die Bestätigung des Impftermins als Ticket für die Fahrt. "Mir ist es wichtig, dass wir insbesondere Familien mit geringem Einkommen im Rahmen der Corona-Pandemie beim Impfen unterstützen können", wird Mobilitätssenatorin Maike Schaefer zitiert. Zudem leiste die Maßnahme einen Beitrag zum Klimaschutz.

Auch Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard freut sich über die Aktion. "Jede noch so kleine Maßnahme ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesamtstrategie gegen die Pandemie", so Bernhard. Auch die kostenfreie ÖPNV-Nutzung könne dazu beitragen, mehr Personen in Bremen zu impfen.