Mit Holzlatte angegriffen

Jugendgruppe schlägt 21-Jährigen zusammen

30.01.2022, 13:36 Uhr | dpa

Er wollte mit seiner Freundin sprechen: In Bremen hat eine Gruppe feiernder Jugendlicher einen 21-Jährigen zusammengeschlagen. Dieser war vor dem Haus der Partygruppe aufgekreuzt.

Bei einem Streit in Bremen ist ein 21 Jahre alter Mann mit einer Holzlatte zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt worden, das berichtet die Polizei.



Der Streit entstand demnach, als eine Gruppe Männer plötzlich vor einem Haus, in dem eine Geburtstagsparty gefeiert wurde, auftauchte. Einer von ihnen wollte mit seiner Freundin sprechen, die sich auf der Party befand und mit der er sich kurz vorher am Telefon gestritten hatte. Als die Feiernden die Gruppe bemerkten, bewaffneten sie sich mit Holzlatten und Baseballschlägern. Damit schlugen sie auf einen 21-Jährigen ein. Auch als er am Boden lag, schlugen sie weiter auf seinen Kopf und Oberkörper ein. Anschließend gingen die Feiernden wieder ins Haus zurück und ließen den 21-Jährigen bewusstlos zurück.

Die Freunde des Verletzten riefen die Polizei und den Rettungsdienst, der den jungen Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus brachte. Die Polizei nahm in der Nacht zum Sonntag zwei 18 und 19 Jahre alte Männer vorläufig fest. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.