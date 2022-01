Bremen

Werder-Sportchef Baumann über Eberl: "Allergrößter Respekt"

30.01.2022, 14:48 Uhr | dpa

Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann hat verständnisvoll auf den emotionalen Abschied des langjährigen Sportdirektors Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach reagiert. "Dafür gebührt Max der allergrößte Respekt", sagte der 46-Jährige dem Multimediaportal "Deichstube". Baumann kennt Eberl seit vielen Jahren und auch ihm selbst sei die Belastung im Fußball-Geschäft nicht fremd: "Die Arbeit eines Sportchefs oder Managers ist nicht mehr mit der in früheren Zeiten vergleichbar", sagte der 46-Jährige.

Baumann verordnet sich daher schon seit einigen Jahren Auszeiten, "um zur Ruhe zu kommen und Zeit für die Familie zu haben", sagte er. Es sei überragend, was Eberl in den vergangenen Jahren in Gladbach aufgebaut habe. "Davor kann man nur den Hut ziehen", sagte er. Spätestens im Alter von 50 Jahren wolle sich Baumann selbst aus der Branche zurückziehen.

Eberl hatte am Freitag bei einer Pressekonferenz unter Tränen seinen sofortigen Abschied vom Tabellen-Zwölften erklärt und gesundheitliche Gründe für diesen Schritt angegeben. "Die Person Max Eberl ist erschöpft und müde. Ich habe keine Kraft mehr, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein benötigt", sagte der 48-Jährige.