Bremen

Schach-Bundesliga: Werder bangt um ukrainische Spieler

25.02.2022, 12:40 Uhr | dpa

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bangt Werder Bremen um zwei Spieler seines Schach-Bundesligateams. Die Ukrainer Alexander Areschenko und Zahar Efimenko würden sich wahrscheinlich in ihrer Heimat aufhalten, hätten aber keinen Kontakt mehr zum Verein. "Wir hoffen natürlich, dass es ihnen gut geht", sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald der "Deichstube" (Freitag). Die Saison der Schach-Bundesliga beginnt am 5. März. "Wir haben die für unsere ukrainischen Spieler notwendige Einladung an sie geschickt und hoffen, dass sie Anfang März in Bremen sein werden", sagte Hess-Grunewald.