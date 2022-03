CDU-Politiker stirbt unerwartet

NRW-Ministerin trauert um Ehemann

23.03.2022, 08:22 Uhr | pb, t-online

Trauer in Niedersachsen: In Lilienthal ist Bürgermeister Kristian Tangermann tot aufgefunden worden. Der CDU-Politiker war mit der nordrhein-westfälischen Verkehrsministerin verheiratet.

Der CDU-Kommunalpolitiker Kristian Tangermann, Bürgermeister der an Bremen grenzenden Gemeinde Lilienthal (Niedersachsen), ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Das teilte die Gemeinde am Abend auf ihrer Website mit. Demnach starb Tangermann an diesem Dienstag überraschend, wie es hieß.

Die CDU Niedersachsen teilte mit, man habe "mit großer Bestürzung" von Tangermanns Tod erfahren. In einer Stellungnahme der Partei wird der Verstorbene als "guter Freund, verlässlicher Politiker und seiner Frau ein liebender Ehemann" beschrieben.

Trauer in Lilienthal – Tod von Bürgermeister

Laut "Weser-Kurier" war Tangermann an seinem Wohnort im Ortsteil Seebergen von Angehörigen tot aufgefunden worden. Hinweise über die Todesursache lägen demnach ebenso wenig vor wie Hinweise auf ein Fremdverschulden, heißt es in dem Bericht.



Am Nachmittag hatte dort eine Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz die Ermittlungen aufgenommen. Grund für die Ermittlungen sei zunächst einmal das Alter des Toten, da dieser jung und unerwartet verstorben sei, sagte ein Sprecher dem "Weser-Kurier".



Tangermanns Vertreter Jürgen Weinert soll laut der Zeitung bis auf Weiteres die Verwaltungsarbeit im Rathaus Lilienthals übernehmen. Er informierte demnach auch die 250 Mitarbeiter der Gemeinde über den Tod ihres Bürgermeisters.

NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (Archivbild): Die CDU-Politikerin war mit dem verstorbenen Kristian Tangermann verheiratet. (Quelle: Sven Simon/imago images)



Tangermann hatte die Verwaltung in Lilienthal 2016 nach einem ersten Sieg bei der Kommunalwahl übernommen, im vergangenen Jahr wurde er für eine weitere Amtszeit ins Rathaus der Stadt gewählt. Tangermann war mit der nordrhein-westfälischen Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) verheiratet.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) trauerte auf Twitter um einen "langjährigen politischen Freund". Und: "Das gesamte Landeskabinett ist in Gedanken bei Verkehrsministerin Ina Brandes."