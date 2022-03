Bremen

Seenotretter bergen verletzten Matrosen von Containerschiff

24.03.2022, 19:31 Uhr | dpa

Seenotretter haben am Donnerstag einen verletzten Matrosen von einem Containerschiff auf der Nordsee gerettet. Der 32-jährige Mann von den Philippinen hatte sich an Bord des unter deutscher Flagge fahrenden Frachters "Kyoto Express" am Auge verletzt, wie die Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen mitteilte. Der 23,1 Meter lange Seenotrettungskreuzer "Theo Fischer" sei am Vormittag beim 335 Meter langen Containerschiff längsseits gegangen und habe den Patienten an Bord genommen. Der Verletzte wurde nach Bremerhaven gebracht, wo ihn der Rettungsdienst zu einem Augenarzt fuhr.