Unglück in Bremen

Lkw-Fahrer wird von Container erschlagen

13.04.2022, 20:34 Uhr | t-online, fas

Mehrere Reihen von Containern (Symbolbild): Was zum Sturz des Behälters führte, ist noch unklar. (Quelle: teamwork/imago images)

Schwerer Arbeitsunfall in Bremen: Ein Mann steht vor einer Reihe von Überseecontainern, als diese ins Wanken kommt. Einer der Container stürzt hinab und begräbt den Mann. Dieser ist sofort tot.

Am Montagmorgen ist es im Güterverkehrszentrum in Bremen zu einem tragischen Unglück gekommen: Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer habe gegen 11.10 Uhr vor einer Reihe von Überseecontainern gestanden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Auf der anderen Seite arbeitete derweil ein Arbeiter mit einem Geräut zum Anheben der Container.



Aus noch ungeklärter Ursache sei dabei die ganze Reihe ins Wanken geraten – ein Container stürzte herab auf den 49-Jährigen, der darunter begraben wurde. Er sei noch vor Ort für tot erklärt worden. Die Kriminalpolizei habe nun Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.