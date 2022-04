Staatsschutz ermittelt

Autos mit ukrainischen Kennzeichen beschädigt

17.04.2022, 13:46 Uhr | AFP

Mit Attacken auf Autos in Bremen haben Unbekannte für einen hohen Sachschaden gesorgt. Sie zerstachen Reifen und schlugen Scheiben ein. Dabei hatten die Fahrzeuge eine Gemeinsamkeit: ukrainische Kennzeichen.

In Bremen haben Unbekannte mehrere Autos mit ukrainischen Kennzeichen beschädigt. Zunächst seien in der Nacht zum Samstag in zwei benachbarten Straßen an fünf Wagen die Reifen zerstochen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. In der Nacht zum Sonntag seien dann in einem anderen Stadtteil an zwei Autos Fensterscheiben und Scheinwerfer eingeschlagen worden.

In allen Fällen hatten die Autos den Angaben zufolge ukrainische Kennzeichen. In der Nähe geparkte Autos mit deutschen Nummernschildern blieben unversehrt. Der Sachschaden wurde insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen einer mutmaßlich politisch motivierten Tat und bittet um Zeugenhinweise.