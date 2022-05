Bremer Senatsressorts müssen 100 Millionen Euro sparen

Ein entsprechendes Schreiben sei an alle Ressorts gegangen, und die Verhandlungen liefen, sagte die Sprecherin der Finanzsenators, Ramona Schlee, am Freitag. "Unsere Wahrnehmung ist bisher, dass es konstruktiv ist, und dass alle Ressorts verstanden haben, dass es einen Handlungsbedarf gibt." Der "Weser-Kurier" berichtete am Freitag, bislang habe noch kein Ressort einen detaillierten K├╝rzungsplan eingereicht. Alle H├Ąuser h├Ątten umfangreichen Beratungsbedarf angemeldet.