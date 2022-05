Speiseöl im Tank: Ab Bremen fliegen mit "grünem Kerosin"

Das Problem ist derzeit noch der Preis, denn SAF ist noch zwei- bis dreimal so teuer wie Kerosin. Es geht darum, die Nachfrage zu steigern und so die Kosten zu senken. "Am Anfang ist es teurer, es wird aber mehr produziert werden und dann wird es g├╝nstiger. Das ist die Zukunft", sagte Flughafen- Gesch├Ąftsf├╝hrer Marc Cezanne.

Das Besondere in Bremen ist die Lagerung des SAF in Reinform. An anderen Standorten wird der Kraftstoffe dem herk├Âmmlichen Kerosin bereits beigemischt. In Bremen wird er separat gelagert. "Wir k├Ânnen derzeit 50 Kubikmeter SAF direkt lagern", so Flughafen-Betriebsleiter Christian Knuschke. Dies seien knapp 50 Tonnen Treibstoff. Langfristig gibt es aber Kapazit├Ąten von bis zu 650 Kubikmetern.

Ende M├Ąrz hatte Airbus einen ersten A380-Flug mit SAF-Flugzeugtreibstoff durchgef├╝hrt. Der Flug des A380-Testflugzeug vom Flughafen Blagnac in Toulouse dauerte etwa drei Stunden, wobei ein Rolls-Royce Trent 900-Triebwerk mit 100 Prozent SAF betrieben wurde. Im Dezember 2019 startete eine Beluga in Hamburg mit dem Einsatz von SAF.

Die Beluga wird in Bremen von nun an regelm├Ą├čig mit SAF als Beimischung betankt. Die Maschine bringt Flugzeugfl├╝gel vom Broughton in Gro├čbritannien nach Bremen zur technischen Ausstattung und transportierte sie dann weiter zur Endmontage nach Toulouse. Das Gro├čraumflugzeug ist mehrmals in der Woche in Bremen.