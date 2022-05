Kinofilm über Künstler Heinrich Vogeler feiert Premiere

Der Kinofilm "Heinrich Vogeler - Aus dem Leben eines Tr├Ąumers" hat am Donnerstag Premiere in Bremen gefeiert. Im Mittelpunkt steht der 1942 gestorbene Maler Heinrich Vogeler, der viele Facetten hatte. Er war ein erfolgsverw├Âhnter Jugendstilk├╝nstler, eine zentrale Figur im K├╝nstlerdorf Worpswede und nach dem Ersten Weltkrieg Kommunist in der Sowjetunion. An Originalschaupl├Ątzen wie Worpswede und Paris gedrehte Filmszenen, Archivfotos und Interviews spiegeln seine biografischen Br├╝che. Schauspieler Florian Lukas ist in der Doku-Fiktion als Vogeler zu sehen und Anna-Maria M├╝he als dessen Muse und erste Ehefrau. Johann von B├╝low spielt den Dichter Rainer Maria Rilke. Anlass des Filmprojektes ist Vogelers 150. Geburtstag im Dezember.