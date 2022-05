Im niedersĂ€chsischen Nordenham hat ein alkoholisierter Autofahrer eine Pedelecfahrerin getötet. Der Mann hatte die Kontrolle ĂŒber sein Auto verloren und krachte in die Seniorin.

Eine Pedelecfahrerin ist am Sonntagmittag in Nordenham von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die 67-JÀhrige wurde von der Wucht des Aufpralls vom Radweg geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.