Frank Imhoff soll Bremer CDU in den Wahlkampf führen

Die Bremer CDU will bei der Bürgerschaftswahl im Mai 2023 mit Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Der Landesvorstand der Partei verständigte sich am Montag bei einer Sitzung in Bremen auf den 53-Jährigen. Am Samstag soll Imhoff bei einem Parteitag nominiert werden. Der selbstständige Landwirt ist seit 1999 Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft und seit Juli 2019 deren Präsident.