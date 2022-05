Einkaufszentrum in Bremen wegen Bombendrohung evakuiert

Die Polizei hat am Freitag in Bremen ein Einkaufszentrum wegen einer Bombendrohung evakuiert. Polizisten durchsuchten das Geb├Ąude mit Sprengstoffsp├╝rhunden der Bundespolizei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das betroffene Einkaufszentrum liegt demnach in Gr├Âpelingen. In dem Stadtteil befindet sich mit der Waterfront eines der zwei gr├Â├čten Bremer Shoppingzentren. Weitere Details waren zun├Ąchst nicht bekannt.