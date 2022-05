Ärzteverband: Länder müssen Zahlungen an Kliniken nachkommen

Bremen ├ärzteverband: L├Ąnder m├╝ssen Zahlungen an Kliniken nachkommen Von dpa 23.05.2022 - 12:48 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Der ├ärzteverband Marburger Bund hat den Bundesl├Ąndern vorgeworfen, ihre Finanzierungspflicht f├╝r Krankenh├Ąuser zu verletzen. Die Kliniken st├╝nden seit vielen Jahren finanziell unter Druck, weil die L├Ąnder ihren Investitionskostenverpflichtungen nicht nachk├Ąmen, kritisierte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna am Montag in Bremen. Bei den L├Ąndern habe man sich unverst├Ąndlicherweise daran gew├Âhnt, dass sie immer nur weniger als die H├Ąlfte von dem finanzierten, was sie finanzieren m├╝ssten. "Das kann auf Dauer nicht funktionieren."

Derzeit mache den Kliniken zus├Ątzlich die hohe Inflation zu schaffen. "Wir brauchen unbedingt eine aktive Krankenhausplanung der L├Ąnder und gleichzeitig eine Hand in Hand gehende Finanzierungsreform." Die Idee, dass es der Markt schon richte, habe nicht funktioniert. Mit Blick auf eine Strukturreform schl├Ągt der Marburger Bund unter anderem ein Modell vor, das auf vier Stufen unterschiedliche Angebote von Kliniken sieht, die miteinander vernetzt sind.

Allein in Niedersachsen sind laut der Nieders├Ąchsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) mehr als drei Viertel der rund 170 Krankenh├Ąuser mittel- bis langfristig in ihrer Existenz bedroht. Nur jedes f├╝nfte Krankenhaus in Niedersachsen werde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie f├╝r das zur├╝ckliegende Jahr 2021 ein positives Betriebsergebnis erzielen k├Ânnen, warnte die NKG k├╝rzlich. Die wirtschaftliche Lage sei so dramatisch wie nie.