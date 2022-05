Ärztepräsident: Zukunftsangst und Vereinsamung bei Kindern

Der Pr√§sident der Bundes√§rztekammer, Klaus Reinhardt, hat die Politik aufgefordert, bei der Bek√§mpfung der Corona-Pandemie verst√§rkt auf das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu achten. "Wir wissen heute, welche enormen Sch√§den die Schul- und Kita-Schlie√üungen, diese monatelange Isolation durch die Kontaktbeschr√§nkungen bei Kindern und Jugendlichen angerichtet haben", sagte Reinhardt am Freitag beim Deutschen √Ąrztetag in Bremen.

Anfang der Woche hatte Reinhardt gefordert, dass sp√§testens die n√§chste Ministerpr√§sidentenkonferenz am 2. Juni die Weichen f√ľr einen sicheren Betrieb von Schulen und Kitas stellen m√ľsse. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche waren ein Schwerpunktthema des 126. Deutschen √Ąrztetages, der am Freitag in Bremen zu Ende ging.