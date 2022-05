Seenotretter befreien Schiff "Atlantis" südlich von Rügen

Einsatzkr├Ąfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbr├╝chiger (DGzRS) haben am Montag die Besatzung des Segelschiffs "Atlantis" s├╝dlich von R├╝gen aus misslicher Lage befreit. Der Dreimaster war nord├Âstlich der Insel Vilm s├╝dlich von R├╝gen am Rande des Fahrwassers festgekommen, wie die DGzRS mitteilte. An Bord des Gro├čseglers befanden sich zw├Âlf Menschen, sie blieben alle unverletzt.