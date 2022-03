Chemnitz

15 Kilo Marihuana in Chemnitzer Wohnung entdeckt

24.03.2022, 15:16 Uhr | dpa

Rund 15 Kilogramm Marihuana hat die Polizei in einer Wohnung in Chemnitz entdeckt. Den Drogen auf die Spur kamen die Beamten beiläufig während eines Einsatzes in einem Mehrfamilienhaus. Dort sei ihnen intensiver Marihuanageruch aufgefallen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Dem gingen sie nach und fanden schließlich den üppigen Vorrat. Zugleich nahmen sie einen 24-Jährigen in der Wohnung fest. Gegen ihn sei mittlerweile Haftbefehl erlassen worden.

Der Einsatz datiert bereits auf den 10. März, aber wurde erst jetzt von der Polizei öffentlich gemacht.