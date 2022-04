Chemnitz

"Erster Song seit 1764 Tagen": Kraftklub mit neuer Single

01.04.2022, 08:47 Uhr | dpa

Rund fünf Jahre nach dem letzten gemeinsamen Album hat die Chemnitzer Rockband Kraftklub einen neuen Song veröffentlicht. "Ein Song reicht" erschien in der Nacht zu Freitag. "Unser erster Song seit 1764 Tagen", schrieb die Band dazu auf Instagram. Auf Youtube veröffentlichte sie zu dem Lied auch ein Musikvideo. Das in Schwarz-Weiß gehaltene Video enthält Aufnahmen von einem Ausflug der Band nach Leipzig und einem Auftritt auf der Straße. Kraftklub hatten im Stadtteil Plagwitz am Samstagnachmittag ein überraschendes Straßenkonzert gespielt - der erste Auftritt seit zweieinhalb Jahren, wie es im Video heißt.

Auf "Ein Song reicht" werde am 23. September das Album "Kargo" folgen, kündigten die Musiker an. Es ist das vierte Studioalbum von Kraftklub, der Vorgänger "Keine Nacht für Niemand" erschien 2017. Bereits am Mittwoch hatte die Band bekanntgegeben, Ende des Jahres auch wieder auf Tour gehen zu wollen. Kraftklub-Frontmann Felix Kummer hatte zuletzt das Ende seines Solo-Projekts "Kummer" angekündigt.