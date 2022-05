Polizeischüler verletzt sich bei Fenstersturz

Chemnitz Polizeisch├╝ler verletzt sich bei Fenstersturz Von dpa 12.05.2022 - 16:01 Uhr Lesedauer: 1 Min. Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. (Quelle: Jens B├╝ttner/ZB/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Beim Sturz aus dem Fenster der Polizeifachschule Chemnitz hat sich ein angehender Polizist schwer verletzt. Der 24-J├Ąhrige musste in der Nacht zu Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wie das Landespolizeipr├Ąsidium am Donnerstag mitteilte. Derzeit sei von einem Unfall auszugehen, die genauen Umst├Ąnde seien aber noch unklar. Bei der Erstuntersuchung wurde demnach festgestellt, dass der Polizeimeisteranw├Ąrter nach Alkohol roch. Das Ergebnis einer Blutuntersuchung steht allerdings noch aus. Am Abend zuvor hatten offenbar mehrere Polizeisch├╝ler ihren Klausurerfolg auf dem Areal der Bereitschaftspolizei gefeiert, darunter auch der sp├Ąter Verletzte.

Das Landespolizeipr├Ąsidium im Innenministerium ordnete am Donnerstag eine interne Untersuchung an, wie es hie├č. Dabei sollten Einzelheiten aufgekl├Ąrt werden. Landespolizeipr├Ąsident J├Ârg Kubiessa sagte, dass f├╝r ihn an erster Stelle die Aufkl├Ąrung des Sachverhaltes stehe. "Wenn wir wissen, wie es dazu kommen konnte, dann werden wir konsequent die n├Âtigen Schl├╝sse ziehen und handeln." Ziel m├╝sse es sein, solche Vorf├Ąlle k├╝nftig auszuschlie├čen.