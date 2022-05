Sperrungen auf Bahnstrecken um Chemnitz und Südwestsachsen

Bahnreisende im Raum Chemnitz und S├╝dwestsachsen m├╝ssen sich am Wochenende auf erhebliche Behinderungen einstellen. Grund ist eine Anpassung von Software sowie die Einbindung eines neuen elektronischen Stellwerks in die Betriebszentrale Leipzig, wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilte. "Von dieser Umstellung ist der ganze Steuerungsbereich betroffen und damit der gesamte s├╝dwests├Ąchsische Raum inklusive Chemnitz." Die Ma├čnahme h├Ąngt mit Bauarbeiten an der historischen Elstertalbr├╝cke im Vogtland zusammen.