Ukrainer erhalten Sozialleistungen künftig vom Jobcenter

Nach Zahlen der Arbeitsagenturen waren zuletzt in Sachsen 633 Frauen und M├Ąnner mit ukrainischer Staatsangeh├Ârigkeit in arbeitslos gemeldet. Das sei ein Plus von 8,2 Prozent im Vergleich zu April 2021. Schwerpunkte seien die St├Ądte Leipzig, Dresden und Chemnitz. Doch k├Ânne in der Statistik nicht unterschieden werden zwischen den Ukrainern, die schon vor Ausbruch des Krieges in Sachsen gelebt haben und ihren vor dem Krieg gefl├╝chteten Landsleuten.