LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Schürrle zeigt Verständnis für Moskau-Ausleihe

30.10.2019, 14:30 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Seite neu laden

Das Spiel BVB gegen Borussia Mönchengladbach heute Abend ist natürlich extrem sehenswert. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel zwischen Dortmund und Gladbach live ab 20:45 Uhr. Die Begegnung läuft auf "Sky Sport 2" in der Konferenz. Das Einzelspiel sehen Sie auf "Sky Sport 3".

Die ARD überträgt das Borussen-Duell ab 20:45 Uhr. Tom Bartels kommentiert das Spiel und Jessy Wellmer moderiert am Spielfeldrand. Das Pokal-Duell ist auch über den Livestream der ARD-Mediathek online verfügbar.

Oder bleiben Sie gleich auf t-online.de! Sie können das Spiel hier im Live-Ticker verfolgen.

"Aufgrund der Leistungen, die ich in den zwei Jahren gebracht habe und der Zahlen und Statistiken – und das ist das, was am Ende zählt – ich wahrscheinlich zum selben Entschluss gekommen", sagt André Schürrle. In einem Podcast der "Bild"-Kollegen hat er Verständnis für die Entscheidung von Borussia Dortmund gezeigt, ihn auszusortieren und im Sommer an Spartak Moskau auszuleihen. Mehr dazu hier...

Borussia gegen Borussia: Das wird spannend heute Abend! 20.45 Uhr startet die Partie in der zweiten Runde im DFB-Pokal, Borussia Dortmund empfängt Borussia Mönchengladbach. Das letzte Aufeinandertreffen ist noch gar nicht so lange her: Am 19. Oktober gewann Dortmund mit 1:0, Reus sei Dank.

Willkommen zurück! Auch heute gibt es in unserem Sport-Live-Blog aus Dortmund wieder die aktuellsten Sport-News. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.