Erling Haaland wäre fast in Hoffenheim gelandet

13.02.2020, 09:52 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Sebastian Kehl hat heute gleich doppelt Grund zu feiern: Einerseits wird er heute 40 Jahre alt. Andererseits hat er gestern für sein ehrenamtliches Engagement den Hessischen Verdienstorden verliehen bekommen. Kehl steht seit 2003 hinter dem Projekt "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage", bei dem sich Schülerinnen und Schüler für ein vielfältiges Miteinander einsetzen. Er ist Pate des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Lauterbach und der Richard-Müller-Schule in Fulda, die an dem Projekt beteiligt sind. Gute Sache!

Erling Haaland ist der Stürmer der Stunde in der Bundesliga. Beim BVB reibt man sich angesichts des Transfers die Hände – dabei wäre Haaland offenbar beinahe in Hoffenheim gelandet. Wie die "Sport Bild" berichtet, war Haaland als 15-Jähriger zum Probetraining bei der TSG Hoffenheim eingeladen – und wusste durchaus zu überzeugen. Allerdings kam ein Transfer von Haalands Heimatklub Bryne FK in den Kraichgau dann nicht zustande, weil der Verein die geforderten 5.000 Euro Gehalt pro Monat nicht zahlen wollte. Die Gehaltsobergrenze liegt in Hoffenheims B-Jugend bei 2.000 Euro pro Monat – und auch bei Haaland wollte die TSG keine Ausnahme machen. Sonst wäre der Stürmer vielleicht schon viel eher in der Bundesliga gelandet.

