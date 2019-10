Mit drei Patienten an Bord

Rettungswagen kracht auf A2 bei Dortmund in Lkw

18.10.2019, 10:03 Uhr | t-online.de

Ein Krankenwagen mit Blaulicht bei Nacht: Auf der A2 bei Dortmund hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ausgerechnet ein Rettungswagen beteiligt war. (Quelle: imago images)

Am Donnerstagabend hat sich auf der A2 bei Dortmund ein Verkehrsunfall mit einem Lkw und einem Rettungswagen ereignet. Fünf Menschen wurden dabei verletzt.

Gegen 18.50 Uhr am Donnerstagabend hat sich auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover auf Höhe des Autobahnkreuzes Nordost bei Dortmund ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Lkw und ein Krankenwagen eines privaten Betreibers waren in den Unfall verwickelt.

Offenbar fuhr der Krankenwagen zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Mengede und Dortmund-Nordost auf einen vor ihm fahrenden Lkw. Der Krankenwagen kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Das berichtete der "Westfälische Anzeiger" unter auf Berufung der Polizei.



An Bord des Krankenwagens waren neben dem Fahrer und Beifahrer auch drei Patienten. Alle fünf wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Sie wurden durch den Notarzt untersucht, es konnten aber keine schweren Verletzungen festgestellt werden.







Zwischenzeitlich waren zwei der drei Fahrbahnen sowie der Standstreifen gesperrt worden. Im Einsatz waren neben dem Einsatzführungsdienstes der Feuerwehr, ein Löschfahrzeug, mehrere Rettungswagen und der leitende Notarzt. Aktuell ist die Strecke wieder freigegeben.