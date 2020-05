Dortmund

Schweinsteiger über Götze: Braucht nicht besten Verein

24.05.2020, 19:35 Uhr | dpa

Bastian Schweinsteiger wünscht sich für seinen bei Borussia Dortmund aussortierten einstigen Weltmeister-Kollegen Mario Götze einen Verein, bei dem er mehr Spielminuten bekommt. Das müsse nicht der beste Verein in Europa sein, aber "jetzt mit einem Alter von 27, bald 28 - das sind die besten Jahre im Fußball", sagte der langjährige Bayern-Profi Schweinsteiger (35) in der ARD-"Sportschau" am Sonntag.

Am Samstag hatte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc verkündet, dass der Siegtorschütze des WM-Finales 2014 nach dieser Saison beim BVB keine Zukunft mehr hat. Für TV-Experte Lothar Matthäus hätte beispielsweise ein Wechsel zu Hertha BSC "einen Charme". Götze könne die spielerische Qualität der Berliner steigern, sagte Matthäus bei Sky. Wahrscheinlicher dürfte aber ein Wechsel ins Ausland sein. Als möglicher Kandidat gilt AS Rom.