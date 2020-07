Geländewagen gerammt

Schuss nach Unfall in Dortmund abgefeuert

02.07.2020, 18:05 Uhr | t-online.de

In Dortmund-Barop ist es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Geländewagen und einem Kleintransporter gekommen. Anschließend soll aus einem der Wagen geschossen worden sein.

Nach einem Verkehrsunfall in Barop soll ein Mitfahrer eines beschädigten Geländewagens aus dem Fahrzeug geschossen haben. Das teilte die Polizei Dortmund mit. Demnach stand die 53-jährige Fahrerin des Mercedes in der Nacht zu Donnerstag an einer roten Ampel im Bereich des Baroper Marktplatzes, als sich ein weißer Kleintransporter von hinten näherte und offenbar ungebremst auf das Heck des Geländewagens fuhr. Anschließend entfernte sich der Kastenwagen in Richtung Stockumer Straße.

Ein Insasse des Mercedes soll daraufhin mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des flüchtenden Wagens geschossen haben, hieß es weiter. Kurze Zeit später sei der Kleintransporter durch eine Polizeistreife gestoppt und kontrolliert worden. Am Steuer saß ein 54 Jahre alter Mann aus Hannover.



Alle Beteiligten wurden zunächst mit auf die Polizeiwache genommen. Die Schusswaffe sowie der Kastenwagen seien sichergestellt worden, wie die Polizei weiter erklärte. Die 53-jährige Mercedes-Fahrerin aus Witten und ihr 40 Jahre alter Beifahrer konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Nötigung im Straßenverkehr.