Kreuzung war gesperrt

Schwerer Unfall mit zwei Lkw in Dortmund – mehrere Verletzte

05.08.2021, 14:23 Uhr | t-online, tme

Zwei Lkw stehen beschädigt an einer Unfallstelle in Dortmund: Zu dem Unfall ist es am Donnerstagmorgen im Westen der Stadt gekommen. (Quelle: news4 Video-Line)