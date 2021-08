Dortmund

"Blinder Passagier": Eselin Ella bringt Fohlen zur Welt

16.08.2021, 13:03 Uhr | dpa

Der Dortmunder Zoo freut sich über süßen Esel-Nachwuchs. Das noch namenlose Fohlen sei am vergangenen Donnerstag zur Welt gekommen, teilte die Stadt am Montag mit. Für Eselin Ella, die Ende 2020 aus dem Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna ins Ruhrgebiet kam, sei es das erste Jungtier. Der kleine Hengst sei sozusagen ein "blinder Passagier", denn Ella sei bereits in der sächsischen Stadt gedeckt worden.

Das Jungtier habe schon nach wenigen Minuten auf den noch wackeligen Beinen gestanden und mache einen "aufgeweckten Eindruck", schrieb die Stadt. Mutter Ella sei zunächst etwas verunsichert gewesen und habe den Kleinen erst nicht an sich herangelassen. Doch dann leckte sie den Nachwuchs trocken und versorgte ihn mit dem ersten ordentlichen Schluck Milch, hieß es weiter.