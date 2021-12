Nach Streit

Sohn ersticht Mutter an Weihnachten – U-Haft

27.12.2021, 16:33 Uhr | pb, t-online, dpa, EP

Polizeieinsatz in Dortmund (Symbolfoto): In Löttringhausen wurde eine Frau tot aufgefunden. (Quelle: RHR-Foto/imago images)

"Nur noch gemeckert": In Dortmund Hat ein Mann gestanden, seine Mutter an Weihnachten erstochen haben. Der 30-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

In Dortmund-Löttringhausen ist es in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertags zu einem Tötungsdelikt gekommen. Zunächst hatten die "Ruhr Nachrichten" und die "Bild"-Zeitung berichtet.

Demnach hatte dort ein 30-jähriger Mann den Notruf gewählt und angeben, seine Mutter mit einem Messer umgebracht zu haben. In der Wohnung konnten die Beamten die Mutter leblos mit Stichverletzungen in ihrem Bett feststellen, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Mutter und Sohn lebten demnach gemeinsam in der Wohnung. Zum Motiv machte der Festgenommene zunächst keine Angaben äußerte sich dann aber gegenüber dem Haftrichter. Routinemäßig sei dem 30-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden, erklärte die Staatsanwaltschaft.



Tötung in Dortmund: Sohn gibt Streit mit Mutter als Grund an

Der Deutsche wurde am Montag einem Haftrichter vorgestellt. Der Mann sei dringend tatverdächtig, teilte die Dortmunder Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei der Vernehmung sagte der 30-Jährige laut Staatsanwalt Henner Kruse aus, dass er sich mit seiner Mutter seit drei Jahren nur noch gestritten habe.



Diese habe nur noch "gemeckert" und er habe endlich "Ruhe und Frieden" haben wollen. Die Obduktion der Leiche habe die Messerstiche als Todesursache bestätigt.