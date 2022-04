Dortmund

Keine Fragezeichen mehr: Viktoria Berlin bereit für Endspurt

10.04.2022, 09:30 Uhr | dpa

Mit dem zweiten Sieg innerhalb von fünf Tagen hat Viktoria Berlin ein starkes Ausrufezeichen im Abstiegskampf der dritten Fußball-Liga gesetzt. Nach zuvor elf sieglosen Spielen haben die sechs Punkte nach dem 2:1 gegen den 1. FC Magdeburg am Montag sowie dem 1:0-Sieg bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund am Samstag dem Aufsteiger Luft verschafft. "Wir haben leidenschaftlich gearbeitet und nur wenig Chancen zugelassen", sagte Viktoria-Trainer Farat Toku, der seine Mannschaft in der Länderspielpause gut auf den Abstiegskampf eingestellt zu haben scheint.

Während Tokus Vorgänger Benedetto Muzzicato auf Angriffsfußball setzte, hat Toku die Abwehr stabilisiert und dem Team mehr Struktur gegeben. "Unser Matchplan war, tief zu stehen und dann Konter zu setzen", sagte Soufian Benyamina, der in der 59. Minute das Tor des Tages erzielte, "in erster Linie ist es gut, dass jeder weiß, wie er anlaufen soll und es keine Fragezeichen gibt. Das hat unser Trainer gut gemacht", lobte der 32 Jahre alte Stürmer seinen nur neun Jahre älteren Trainer.

Benyamina, der im dritten Spiel nacheinander getroffen hat, spürt das Vertrauen, das ihm der neue Trainer und die Mannschaft zukommen lässt: "Das gibt die letzten Prozente." Der Freudentanz mit abschließendem Mannschaftsfoto im Dortmunder Signal-Iduna-Park dokumentierte den neuen Zusammenhalt, der in den verbleibenden Heimspielen gegen den MSV Duisburg, den 1. FC Saarbrücken und den SV Meppen sowie der Auswärtspartie bei den Würzburger Kickers den Klassenerhalt bringen soll. "Wir wissen um die enorme Wichtigkeit des Spiels", sagte Benyamina vor dem Duell gegen die um einen Punkt besseren Duisburger am kommenden Samstag (14.00 Uhr/Magentasport), "ich bin guter Dinge, dass es auch gegen den MSV klappt."