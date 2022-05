Die Polizei Dortmund hat auf Aufnahmen reagiert, die aktuell in den sozialen Medien stark diskutiert werden. Auf der Hohen Stra├če wollten Polizeibeamte am Freitagabend drei M├Ądchen im Alter von 14, 16 und 17 Jahren kontrollieren. Sie waren zu dritt auf einem E-Scooter unterwegs, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Dortmund: Videos zeigen lautstarken Polizeieinsatz

Es sind nur Teile des Einsatzes zu sehen. In dem ersten Video sitzt eines der M├Ądchen auf dem Gehweg und schreit hysterisch. Dabei h├Ąlt sie ihr eingeschaltetes Handy in der Hand. "Warum sind sie so gewaltt├Ątig?", fragt eines der anderen M├Ądchen den Beamten in dem Video.