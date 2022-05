Todesfall auf Kirmes in Lüdenscheid – Schütze flüchtig

Am Samstagabend hat es auf der Kirmes in LĂŒdenscheid (bei Dortmund) zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Auslöser war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen sechs MĂ€nnern zwischen 16 und 20 Jahren und einem 16-jĂ€hrigen Jungen. Das erste Mal trafen die Personen gegen 20:30 Uhr aufeinander, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen am Sonntagnachmittag mit.