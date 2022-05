Torhüter Meyer wechselt zum BVB, Interesse an Braaf

Torh├╝ter Meyer wechselt zum BVB, Interesse an Braaf

Der Wechsel von Torh├╝ter Alexander Meyer aus Regensburg zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der Fu├čball-Bundesligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der 31-J├Ąhrige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. "Alexander Meyer hat uns sowohl sportlich als auch menschlich ├╝berzeugt. In ihm bekommen wir einen sehr erfahrenen Torh├╝ter, der Ruhe ausstrahlt. Er war in den vergangenen Jahren zweifellos einer der st├Ąrksten Torh├╝ter der 2. Bundesliga", sagte der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ├╝ber den bisherigen Schlussmann des SSV Jahn Regensburg.