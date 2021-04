Düsseldorf

22-Jähriger von Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt

23.04.2021, 11:48 Uhr | dpa

Ein junger Mann ist in der Nacht zum Freitag in Düsseldorf von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärten Gründen habe sich eine Gruppe von drei jungen Männern gegen 4.00 Uhr morgens im Bereich einer Gleisanlage nahe der Ackerstraße im Stadtteil Flingern-Nord aufgehalten, teilte die Feuerwehr mit. Ein 22-Jähriger sei dann von einem vorbeifahrenden Zug erfasst worden. Der Schwerverletzte wurde in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht Lebensgefahr.

Die von Passanten herbeigerufenen Rettungskräfte versorgten den Mann noch im Gleisbett und brachten ihn mit Unterstützung von Höhenrettern aus dem unwegsamen Gelände. Um eine gefahrlose medizinische Versorgung zu gewährleisten, wurde der Streckenabschnitt von der Deutschen Bahn vorübergehend gesperrt. Die beiden anderen Männer waren körperlich unverletzt, mussten aber durch einen Notfallseelsorger betreut werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.