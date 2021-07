Düsseldorf

Bauern halten deutlich mehr Hühner als früher

02.07.2021, 12:06 Uhr | dpa

Nordrhein-Westfalens Bauern haben deutlich mehr Hühner in ihren Ställen als früher. Waren es im Jahr 2010 noch 10 Millionen, so lag die Zahl zehn Jahre später bei 12,2 Millionen, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Der Grund hierfür dürfte der langjährige Trend sein, dass die Bundesbürger auch wegen Gesundheitsaspekten mehr Geflügel essen als früher - das "weiße" Fleisch ist proteinreich und relativ fettarm.

Allerdings ging die Zahl der Schweine in NRW in dem Zeitraum ebenfalls nach oben, wenngleich nur leicht von 6,7 auf 6,9 Millionen. Die Zahl der Rinder im Viehbestand sank von 1,4 auf 1,3 Millionen.