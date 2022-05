Nach Kies-Urteil: Verband befürchtet Preisanstieg

Nach dem Kies-Urteil des NRW-Oberverwaltungsgerichtes vom Dienstag bef├╝rchtet die Kiesindustrie jahrelange Verz├Âgerungen bei den Genehmigungsverfahren und in der Folge Preissteigerungen f├╝r Baustoffe. Angesichts der Unsicherheit zu k├╝nftigen Abbaugenehmigungen k├Ânnten Unternehmen ihr Abbautempo eher drosseln, sagte der Gesch├Ąftsf├╝hrer des NRW-Kiesindustrieverbandes "Zukunft Niederrhein", Sascha Kruchen, am Mittwoch. Das k├Ânne zu Verknappungen von Kies und Sand und damit zu Preissteigerungen f├╝hren.

Das OVG hatte am Dienstag die 2019 im Landesentwicklungsplan (LEP) festgeschriebene Verl├Ąngerung der Versorgungszeitr├Ąume mit dem Rohstoff von 20 auf 25 Jahre f├╝r unwirksam erkl├Ąrt. Geklagt hatten Kreise und Kommunen vom Niederrhein, die bei einem 25-Jahre-Korridor wesentlich mehr Abbaustellen und damit Fl├Ąchenverbrauch auf sich zukommen sahen.

Wie es nun weitergehe, m├╝ssten die Planungsbeh├Ârden bewerten, sagte Kruchen. Jedenfalls m├╝sse der Regionalplan des Regionalverbandes Ruhr (RVR), der die wichtigsten Abbaugebiete in NRW enth├Ąlt, ja wohl komplett ├╝berarbeitet werden, sagte der Industrievertreter. Der Plan, der auf der Grundlage einer 25-Jahre-Versorgung die Aufstockung der m├Âglichen Kiesabbaufl├Ąchen von 1200 auf 1500 Hektar vorgesehen hatte, hatte gerade am vergangenen Freitag seine dreimonatige Offenlegungszeit absolviert.

Der RVR wollte sich nicht dazu ├Ąu├čern, ob das etwa 1000 Seiten starke Planungswerk komplett ├╝berarbeitet oder gar ganz neu geschrieben werden muss. Der Regionalverband Ruhr werde die Begr├╝ndung des OVG-Urteils und die Reaktion der Landesregierung abwarten, hie├č es in einer Stellungnahme der Beh├Ârde. "Wir bleiben in enger Abstimmung mit der Landesplanungsbeh├Ârde. Diese muss zun├Ąchst entscheiden, wie mit dem OVG-Urteil verfahren wird."

Auch das NRW-Wirtschaftsministerium k├╝ndigte an, das Urteil und seine Konsequenzen intensiv zu pr├╝fen. "Die Sorgen der am unteren Niederrhein lebenden Menschen durch den Kiesabbau sind nachvollziehbar", erkl├Ąrte eine Ministeriumssprecherin. F├╝r das Wirtschaftsministerium sei aber auch die Rohstoffsicherung von gro├čer Bedeutung. "Die Gesellschaft braucht ausreichend Baustoffe wie Sand und Kies f├╝r den Hausbau sowie den Ausbau der Infrastruktur", hei├čt es in der Erkl├Ąrung.