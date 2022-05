Bis 10.00 Uhr: Mehr als 30 Prozent in Bielefeld gewählt

Bis 10.00 Uhr: Mehr als 30 Prozent in Bielefeld gew├Ąhlt

Bereits in den ersten zwei Stunden nach ├ľffnung der Wahllokale hat fast ein Drittel der Wahlberechtigten in Bielefeld gew├Ąhlt. Das teilte die ostwestf├Ąlische Stadt auf Anfrage am Sonntagmorgen mit. 30,6 Prozent der B├╝rgerinnen und B├╝rger h├Ątten bis 10.00 Uhr schon ihre Stimme abgegeben.