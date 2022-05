Sehr niedrige Wahlbeteiligung in NRW absehbar

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich eine m├Âglicherweise historisch niedrige Wahlbeteiligung ab. ARD und ZDF sahen die Wahlbeteiligung nach der Schlie├čung der Wahllokale am Sonntagabend zun├Ąchst bei 56 Prozent. Das kann sich im Laufe des Wahlabends aber noch ├Ąndern. Bliebe es allerdings bei diesem Wert, dann w├Ąre das noch weniger als beim historischen Tiefststand bei einer NRW-Landtagswahl von 56,7 im Jahr 2000. Bei der Landtagswahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung 65,2 Prozent betragen.

Landeswahlleiter Wolfgang Schellen hatte am Nachmittag mitgeteilt, dass bis 16 Uhr die Wahlbeteiligung nach einer stichprobenartigen Umfrage in acht ausgew├Ąhlten Kreisen und kreisfreien St├Ądten bei 53,35 Prozent lag. Bei der Landtagswahl 2017 waren bis 16 Uhr rund 59 Prozent zur Wahl gingen oder hatten an der Briefwahl teilgenommen. Der Stichprobenwert 53,35 Prozent umfasst beides. Ohne Briefw├Ąhler betrug die Wahlbeteiligung im Schnitt 26,39 Prozent bis dahin.