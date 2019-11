Vermeintliche Kolibakterien

Aufregung um angeblich verseuchtes Trinkwasser in Erfurt

15.11.2019, 11:55 Uhr | t-online.de

Ein Glas mit Wasser: Laut Gesundheitsamt gibt es kein Grund zur Sorge um das Trinkwasser in Erfurt. (Quelle: McPhoto/imago images)

Vergangene Woche haben sich Erfurter Sorgen ums Trinkwasser gemacht. Es kursierten Gerüchte darüber, dass es mit Kolibakterien verseucht ist.

Ein Facebook-Beitrag hat in der vergangenen Woche in Erfurt für Aufregung gesorgt. Dort wurde vor der Verwendung des Trinkwassers im Katholischen Krankenhaus (KKH) gewarnt. In diesem sollen sich Kolibakterien befinden.

Das Gesundheitsamt verschickte daraufhin eine Aufklärung. Danach habe man aufgrund von Versorgungsumstellungen und Baumaßnahmen prophylaktisch eine geringe Menge Chlor ins Trinkwasser gegeben. Durch diese rein vorsorgliche Maßnahme könne es zu leichten Geruchs und Geschmacksveränderungen kommen, hieß es in dem Schreiben.







Am Donnerstag gab das Gesundheitsamt dann bekannt, dass alle entnommenen Wasserproben der aktuellen Trinkwasserverordnung entsprechen. Alle vorsorglichen Maßnahmen, wie beispielsweise die Chlorung des Trinkwassers, wurden somit eingestellt.