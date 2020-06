Massiver Sachschaden

Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Tram und Auto

24.06.2020, 09:31 Uhr | dpa, t-online.de

Eine Straßenbahn in Erfurt (Symbolbild): Am Mittwoch hat es einen Unfall zwischen einer Tram und einem Kleintransporter in der Nähe des Hauptfriedhofs gegeben. (Quelle: Bauerschmidt/imago images)