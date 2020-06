Erfurt

Schlachthof-Schließung bringt Schweinehalter in Nöte

25.06.2020, 11:00 Uhr | dpa

Ferkel stehen in einem Stall. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Schließung des größten deutschen Schlachthofs in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) nach einem Corona-Ausbruch beschert Thüringer Schweinehaltern Absatzprobleme. "Die Situation ist sehr angespannt", sagte die Nutztier-Expertin des Thüringer Bauernverbandes, Anne Byrenheid, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zwar würden an anderen Schlachthöfen Sonderschichten gefahren, doch der Abverkauf schlachtreifer Tiere stocke. Das bedeute etwa höhere Kosten für die Bauern, weil sie die Tiere länger füttern müssten. Zudem bekämen auch Schweinezüchter ihre Ferkel schlechter los. Schlimmstenfalls könnten Nottötungen drohen. Byrenheid: "Wir hoffen, dass das bei uns nicht nötig sein wird."