Erfurt

Diebe spähen Pins von EC-Karten aus und räumen Konten leer

02.09.2020, 16:39 Uhr | dpa

Die Polizei in Thüringen hat vor dem Ausspähen von EC-Karten-Pins gewarnt. Es häuften sich die Fälle, bei denen Unbekannte die Pin ausspähten und danach Geld vom Konto abheben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Mit einem perfiden Trick hätten drei Unbekannte etwa Ende August eine 65-jährige Frau um einen höheren vierstelligen Betrag gebracht. Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, beobachteten sie die Eingabe der Pin an der Kasse eines Supermarktes in Waltershausen.

Als die Frau mit ihrem Auto dann zu Hause ankam, wurde sie beim Aussteigen von einem der Täter angesprochen und nach dem Weg gefragt, während ihr im selben Moment aus der im Wagen liegende Handtasche die EC-Karte gestohlen wurde. In der weiteren Folge hoben die Täter laut Polizei dann innerhalb von eineinhalb Stunden an verschiedenen Geldautomaten und per Cash-Verfügungen in Lebensmitteldiscountern in Gotha und Eisenach mehrere tausend Euro ab.

Die Erfurter Polizei berichtete von einem 86-Jährigen, der Anfang Juli von Dieben beim Einkaufen und Bezahlen mit der Geldkarte beobachtet worden war. Anschließend sprachen die Täter den Mann an und erlangten durch geschicktes Geldwechseln unbemerkt die EC-Karte des Rentners. Danach hoben sie fast 14 000 Euro von seinem Konto ab, was der Mann erst Tage später bemerkte.