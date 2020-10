Erfurt

Zahl der Neuinfektionen in Thüringen steigt

11.10.2020, 14:49 Uhr | dpa

Binnen 24 Stunden sind in Thüringen 72 neue Corona-Infektionen erfasst worden. Die Zahl der Infizierten stieg damit auf 4435, wobei 3930 davon als genesen gelten, wie aus Daten des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Sonntag hervorgeht. In der ersten Oktoberwoche hatte der Durchschnitt von Neuinfektionen pro Tag bei 21,6 gelegen und damit den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht. Im bundesweiten Vergleich gelten die Thüringer Infektionszahlen allerdings als eher moderat. Seit Beginn der Pandemie starben im Freistaat 191 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten.

Nach den Daten vom Sonntag kamen in den vergangenen sieben Tagen 10,4 Infizierte auf 100 000 Einwohner. Zum Vergleich: In Bayern lag dieser Wert am Sonntag nach Daten des Robert-Koch-Institutes bei 24,1 und in Berlin bei rund 58,4.