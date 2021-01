24-Jähriger ist polizeibekannt

Erfurter wegen versuchten Mordes festgenommen

19.01.2021, 09:39 Uhr | t-online

Am Herrenberg haben Spezialkräfte des Landeskriminalamtes in Erfurt einen 24-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann wird wegen versuchten Mordes ermittelt.



Nach einer Attacke auf einen 38-Jährigen am 13. Januar haben Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen (LKA) in der Nacht zu Dienstag einen Tatverdächtigen in einer Wohnung in der Tungerstraße festgenommen. Gegen den 24-Jährigen werde wegen versuchten Mordes ermittelt, wie die Polizei Erfurt mitteilte. Er soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Erfurter steht unter Verdacht, einen 38-Jährigen am vergangenen Mittwoch in der Scharnhorststraße mit einem Gegenstand attackiert zu haben. Das Opfer hatte sich mit Verletzungen in einen nahegelegenen Supermarkt gerettet. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mann jedoch wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der 24-jährige Tatverdächtige war schon in der Vergangenheit wegen Drogen- und Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.