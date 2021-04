Bespuckt und getreten

Rassistischer Angriff auf 17-jährigen Syrer in Straßenbahn

26.04.2021, 16:34 Uhr | t-online, dpa

Eine Tram fährt am Erfurter Rathaus vorbei (Symbolbild): Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. (Quelle: VIADATA/imago images)

In einer Erfurter Straßenbahn ist es zu einem rassistischen Übergriff auf einen jungen Syrer gekommen. Der 17-Jährige wurde beleidigt, bespuckt und getreten. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt.

In Erfurt hat die Polizei einen 39-jährigen Tatverdächtigen nach einem rassistischen Übergriff auf einen 17 Jahre alten Syrer ermittelt. Am Freitagabend hatten Zeugen die Beamten in eine Straßenbahn alarmiert, nachdem es hier zu einem Angriff auf den 17-Jährigen gekommen war.

Der polizeibekannte Mann, laut dpa ein "weißer Deutscher", soll das Opfer rassistisch beleidigt, bespuckt und brutal getreten haben, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Das Opfer erlitt demnach leichte Verletzungen. Eine Videoaufnahme, die derzeit auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursiert, soll den Vorfall zeigen. Dem Angriff sollen verbale Streitigkeiten vorausgegangen sein.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war dem Angreifer zunächst die Flucht gelungen. Durch Zeugenaussagen konnte der 39-jährige Verdächtige jedoch schließlich ermittelt werden. Er befindet sich jedoch weiter auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Dem Mann wird Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung vorgeworfen. Eine Aussage von ihm liege noch nicht vor.

Bodo Ramelow nennt Tat "einfach widerlich!"

"So ein feiger Mensch, stark und aggressiv gegen einen Wehrlosen", kritisierte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf Twitter die Tat. "Einfach widerlich!" Die CDU-Landtagsfraktion verurteilte den rassistischen Übergriff in der Straßenbahn ebenfalls "aufs Schärfste".

Auch die Sprecherin für Antirassismus der Linksfraktion im Landtag, Katharina König-Preuss, zeigte sich entsetzt: "Den zunehmenden rassistischen Übergriffen in Thüringen, welche auch Resultat eines insbesondere durch die AfD geschürten politischen Klimas in der Gesellschaft sind, muss endlich Einhalt geboten werden, den Tätern mit aller Konsequenz begegnet werden", forderte die Abgeordnete.