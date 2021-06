Erfurt

Thüringer SPD stellt Liste mit Bundestagskandidaten auf

05.06.2021, 03:49 Uhr | dpa

Die Thüringer Sozialdemokraten entscheiden bei einer Landesdelegiertenkonferenz am Samstag (Beginn: 9.30 Uhr) in Erfurt über ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl. Im Vorfeld hatte der Landesvorstand der SPD vorgeschlagen, den bisherigen ersten parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, auf Platz eins der Liste zu setzen. Für die Plätze zwei und drei wurden die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser aus Gera und der ehemalige Biathlon-Olympiasieger Frank Ullrich aus Suhl vorgeschlagen.

Schneider tritt als Direktkandidat im Wahlkreis Erfurt-Weimar-Weimarer Land II an, Kaiser in Gera-Greiz-Altenburger Land. Ullrich nimmt es in dem Südthüringer Wahlkreis 196 mit dem umstrittenen Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen auf, der dort für die CDU ins Rennen geht. Ullrich stammt selbst aus Südthüringen.