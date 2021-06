Erfurt

Hirte: Zusammenarbeit mit AfD kommt nicht in Frage

12.06.2021, 16:02 Uhr | dpa

Thüringens CDU-Vorsitzender Christian Hirte hat eine Zusammenarbeit mit der AfD nach einer vorgezogenen Landtagswahl im September ausgeschlossen. Die AfD mit ihrem Chef Björn Höcke sei eine völkische Partei, die vom Verfassungsschutz in Thüringen als rechtsextrem eingestuft sei und beobachtet werde, sagte Hirte am Samstag auf einer Delegiertenversammlung in Erfurt. Die AfD sei der Hauptgegner der CDU bei einer Landtagswahl, die zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September geplant ist. Noch ist allerdings nicht sicher, ob der Landtag sich dafür auflöst.

Stimmen für die AfD bezeichnete Hirte als "verlorene Stimmen für die Demokratie". "Niemand wird bereit sein, mit der AfD zusammenzuarbeiten." Auf der Vertreterversammlung will die CDU ihre Kandidaten für die Landesliste zur Bundestag wählen. Hirte will für Platz eins kandidieren.