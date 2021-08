Erfurt

Holter erntet viel Widerspruch für Haltung zu Corona-Tests

02.08.2021, 14:25 Uhr | dpa

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) stößt mit dem Ablehnen einer Testpflicht an Schulen sowie einem nur befristeten Testangebot nach den Ferien auf Widerspruch. Neben Lehrerverband, Landeselternvertretung und der oppositionellen CDU-Fraktion kritisierte auch der Koalitionspartner SPD am Montag in Erfurt die Haltung des Ministers und forderte die Beibehaltung von Tests an Schulen. "Wir Sozialdemokraten tragen das von Minister Holter im Alleingang angekündigte Ende der Corona-Tests an Schulen und Kitas nicht mit", erklärte der Bildungspolitiker der SPD-Fraktion, Thomas Hartung.

Es sei widersinnig, ein in den Bildungseinrichtungen etabliertes und akzeptiertes Testsystem in dem Moment zu zerschlagen, in dem eine vierte Pandemiewelle drohe und vor allem jüngere Menschen von einer Infektion mit der Delta-Variante des Virus bedroht seien, äußerte der SPD-Abgeordnete.

Der Bildungspolitiker der Linken, Torsten Wolf, schlug vor, zunächst die Erfahrungen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern abzuwarten, wo die Sommerferien bereits endeten. "Wir sollten aus deren Erfahrungen lernen, je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt", sagte Wolf. "Ich schließe nicht aus, dass wir dann möglicherweise zur Testpflicht zurückkehren müssen."

Er sei dafür, das Testangebot an Thüringer Schulen noch zwei Wochen nach den Sommerferien aufrecht zu erhalten, hatte Holter der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Danach sollten aber nur noch jene getestet werden, die Symptome zeigen. "Das sollte nach meiner Auffassung dann aber nicht mehr die Schule machen, sondern das muss vom Gesundheitsamt dann angewiesen werden", so der Minister. Kinder und Jugendliche seien nicht diejenigen, die besonders gefährdet sind, sie gehörten nicht zu den vulnerablen Gruppen. "Deswegen sollten wir uns nach meiner Auffassung auf die konzentrieren, die Symptome zeigen."