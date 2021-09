Erfurt

Fahrerflucht in Erfurt: Fußgängerin schwer verletzt

29.09.2021, 08:53 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Erfurt ist eine Fußgängerin schwer verletzt wurden. Die 31-Jährige sei aus noch ungeklärten Gründen auf die Straße getreten und wurde von einem Lastwagen-Anhänger überrollt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Fahrer sei einfach weitergefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Die Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht.